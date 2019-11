Funcionária violava jovem de 16 anos para que não se tornasse homossexual

Hoje às 19:21 Facebook

Uma funcionária de uma escola do Estado norte-americano do Texas está acusada de vários crimes de abuso sexual, depois de se ter envolvido, em várias ocasiões, com um aluno de 16 anos.

Tedria Fluellen, de 51 anos, era funcionária na Worthing High School, onde a vítima dos abusos estudava. Ambos frequentavam também a mesma igreja.

De acordo com o "Hostoun Chronicle", que cita documentos judiciais, o jovem disse aos investigadores reponsáveis pelo caso que foi coagido, pelo menos quatro vezes, a manter relações sexuais com a mulher. Os abusos, que começaram no ano passado, terão ocorrido na casa da agressora, na casa do jovem, num armazém da qual Tedria era proprietária e ainda no seu carro, no parque de estacionamento da escola. Num dos episódios, o estudante terá sido drogado com um medicamento misturado numa bebida alcóolica.

A suspeita confessou ter mantido alguns atos sexuais com o estudante, mas negou que tivesse havido penetração, e alegou que o tinha feito porque havia outro aluno da escola que o andava "a tentar tornar homossexual" e que essa orientação não era "estilo de vida" para ele. Segundo reporta o canal de televisão KHOU, a vítima admitiu que a funcionária da escolha lhe havia dito, há cerca de um ano, que o jovem "não precisava de ser homossexual", antes de começarem os abusos. E revelou ainda que a mulher lhe enviava várias mensagens de conteúdo sexual e que o tratava por "meu amor secreto".

A investigação ao caso começou quando a avó da vítima aletou as autoridades locais depois de ter encontrado, no telemóvel do neto, fotografias íntimas que ambos tinham trocado.

Tedria Fluellen, que trabalhava naquela escola há dois anos, está detida sob o pagamento de uma custódia de 40 mil dólares, o equivalente a mais de 36 mil euros.