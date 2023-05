Funcionário do governo indiano obrigou a drenar barragem para encontrar telemóvel

Beatriz Mota Hoje às 14:32 Facebook

Um inspetor alimentar, de 32 anos, funcionário do governo indiano, mandou drenar uma barragem após, ao tirar uma selfie, ter deixado cair o telemóvel à água. O homem foi posteriormente suspenso por uso indevido de poder.

Rajesh Vishwas justificou a ação ao dizer que o dispositivo, no valor de aproximadamente 1100 euros, continha informações confidenciais. A operação durou três dias e foram bombeados cerca de dois milhões de litros de água, "o suficiente para irrigar 600 hectares de terras agrícolas", avança a BBC.

O inspetor foi descoberto através de denúncias feitas ao departamento dos recursos hídricos do país. Após ser acusado de uso indevido do seu cargo e de desperdício de água, Vishwas afirmou que a água drenada "não estava em condições de uso".

O funcionário alegou ter permissão do seu superior e da própria população local para drenar "um pouco de água para um canal próximo", acrescentando ainda que lhe foi informado que "esta ação seria uma mais-valia para os agricultores, que teriam mais água", informa a BBC.

O dispositivo foi encontrado, porém, apesar dos esforços, já não funcionava. Priyanka Shukla, oficial do departamento de recursos hídricos, esclareceu que o inspetor "foi suspenso e aberto um inquérito". "A água é um recurso essencial e não pode ser desperdiçada desta forma", acrescentou.