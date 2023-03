Funcionários da NATO proibidos de usar TikTok nos telemóveis

Daniela Tender Hoje às 20:32 Facebook

A NATO proibiu a instalação do TikTok nos telemóveis dos funcionários da organização. A decisão está relacionada com questões de cibersegurança, segundo dois trabalhadores familiarizados com o assunto.

"A NATO tem requisitos robustos para determinar aplicações para uso comercial. O TikTok não está acessível nos dispositivos da NATO", referiu um trabalhador à CNN Internacional.

A NATO tornou-se a mais recente organização intergovernamental a tomar esta medida face às preocupações relacionadas com a privacidade. De acordo com a organização, essas preocupações devem-se ao facto de o governo chinês poder ter acesso aos dados dos utilizadores do TikTok, através da Bytedance, empresa chinesa que detém a plataforma.

Shou Chew, CEO do TikTok, realçou aos legisladores dos Estados Unidos da América (EUA), no início deste mês, que a empresa é completamente independente de Pequim e disse não ter visto "nenhuma evidência de que o governo chinês tenha acesso a esses dados", referiu, acrescentando ainda que o TikTok está a transferir os dados para os EUA, para depois serem armazenados pela Oracle, uma empresa de tecnologia norte-americana, especializada no desenvolvimento de hardware e software.

A rede social TikTok já foi proibida nos telemóveis dos funcionários de vários governos, incluindo os EUA, Reino Unido, Noruega e França. Segundo Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, o TikTok deveria até "acabar de uma forma ou de outra".