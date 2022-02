Funcionários de lar grego suspeitos de terem provocado morte a sete idosos

JN/Agências Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Sete pessoas, incluindo os proprietários e diversos funcionários de um lar de terceira idade na ilha grega de Creta foram detidos, acusados de terem provocado a morte a sete pessoas idosas neste estabelecimento privado, indicou, esta quinta-feira, fonte judicial.

Os detidos, onde se incluem a proprietária, a sua filha, dois médicos e outros empregados deste lar de terceira idade privado, são perseguidos por crimes de "constituição de uma organização criminal", "homicídio", "violação" da legislação relacionada com o funcionamento destas instalações e "elaboração de falsos certificados médicos", segundo esta fonte.

Os indiciados devem comparecer no sábado perante um juiz de instrução do tribunal penal de Chania, oeste de Creta, onde se encontra a casa de repouso, segundo a mesma fonte.

Estas prisões seguem-se a um "inquérito policial sobre mortes suspeitas neste estabelecimento e iniciadas em abril de 2021 na sequência de denúncias sobre as condições de funcionamento do estabelecimento", indicou a polícia em comunicado. As pessoas detidas são acusadas de "atos perpetrados entre maio de 2009 e maio de 2021", segundo o texto, sublinhando que 29 pessoas estão envolvidas neste caso.

A polícia indicou ter apreendido nas casas e veículos dos acusados "um total de 105 885 euros e jóias provenientes de atividade ilegal".

Segundo um funcionário do estabelecimento, citado pela televisão pública Ert, "os idosos eram maltratados, a alimentação era muito limitada e apenas tinham direito a um banho quinzenalmente, com uma toalha para dez pessoas (...)". Segundo os media, ocorreram neste lares dezenas de mortos nos últimos anos.

Em julho passado, o site de investigação grego "Reporters United" revelou que "ocorreram neste lar de terceira idade pelo menos 64 mortes suspeitas em 2020", e publicou denúncias dos seus próximos e antigos funcionários.