Fundador da marca "Patagonia" doa 100% da empresa à Natureza

Inês Inteiro Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O fundador da empresa de material desportivo para ar livre "Patagonia" decidiu doar todo o capital da empresa a organizações sem fins lucrativos, que têm como objetivo a preservação ambiental. Yvon Chouinard anunciou a sua decisão na quarta-feira.

Yvon Chouinard sedimentou a sua paixão por escalada, criando uma das mais conceituadas marcas desportivas do mundo. Juntamente com a mulher e os filhos, o alpinista decidiu doar 100% da sua empresa a instituições de caridade sem fins lucrativos, destinadas à preservação do meio ambiente.

Fundada sob uma perspetiva humanista, com o nome Chouinard na linha da frente do capitalismo consciente, o agora ex-bilionário sempre optou por políticas que protegiam o planeta. A Patagonia, que vai continuar a operar como uma empresa privada, sediada em Ventura, na Califórnia, vai ao fim de décadas, deixar de ser controlada pelos Chouinard.

PUB

Fundador Yvon Chouinard Foto: Ben Gabbe /AFP

Conhecido pelo seu modo excêntrico de ser, e longe de seguir as condutas normais do mundo dos negócios, o bilionário já tinha transferido 2% das ações da Patagonia para um fundo chamado Patagonia Porpuse Trust, dinheiro que será gerido pela família e pelos seus conselheiros. Os outros 98% das ações da empresa irão para uma entidade sem fins lucrativos chamada Holdfast Collective, que "irá utilizar cada dólar recebido para combater a crise ambiental, proteger a natureza e a biodiversidade, e apoiar comunidades prósperas, o mais rapidamente possível", de acordo com a declaração dada pela empresa.

Todo o dinheiro que a Patagonia ganha após reinvestir no negócio será distribuído às organizações sem fins lucrativos para ajudar a combater a crise ambiental. "A partir de agora, a Terra é o nosso único acionista", anunciou a empresa. "Todos os lucros, em perpetuidade, irão para a nossa missão de salvar o nosso planeta natal'".

"Em vez de extrair valor da natureza e de o transformar em riqueza para os investidores, usaremos a riqueza que a Patagónia cria para proteger a fonte de toda a riqueza", disse Yvon Chouinard.

"Esperamos que isso influencie uma nova forma de capitalismo que não acabe com algumas pessoas ricas e um monte de pessoas pobres", disse o empresário de 83 anos. "Vamos doar o máximo de dinheiro para as pessoas que estão a trabalhar ativamente para salvar este planeta."