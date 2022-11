Fundo climático para nações vulneráveis dá "esperança" à COP27

JN/Agências Hoje às 16:23 Facebook

O Egito, país anfitrião da COP27, esforçou-se para salvar as conversações da ONU sobre o clima, neste sábado, com a União Europeia a sinalizar um avanço sobre a controversa questão do financiamento de "perdas e danos" para as nações vulneráveis às alterações climáticas.

Cerca de 200 representantes de países reuniram-se na COP27 no Egito, durante duas semanas, com o objetivo de impulsionar a ação para combater as alterações climáticas à medida que o mundo enfrenta um agravamento dos fenómenos climáticos extremos.

Mas as conversações estagnaram quanto aos termos em que os poluidores abastados terão de financiar "perdas e danos" aos países devastados por desastres climáticos, bem como sobre a ambição de enfrentar o aquecimento global.

Depois de a União Europeia ter rejeitado redondamente um documento elaborado pelo Egito durante a noite, uma fonte do bloco disse que pelo menos a questão das perdas e danos foi "acordada" no que lhe dizia respeito. Uma fonte europeia confirmou "ter sido alcançado um acordo sobre perdas e danos que visa o fundo para países vulneráveis".

Um projeto de documento final sobre a criação de um fundo específico para perdas e danos acabou por ser publicado pela presidência egípcia neste sábado.