Funerais de vítimas de massacre em escola no Texas juntam multidão enlutada

JN/Agências Ontem às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma semana após um atirador entrar numa escola primária do Texas e matar a tiro 19 crianças e duas professoras, começaram, esta terça-feira, os funerais das vítimas com a presença de uma multidão em luto.

Centenas de pessoas compareceram a uma missa na tarde desta terça-feia para lembrar Amerie Jo Garza, uma das crianças mortas no massacre.

Seis pessoas vestidas de branco carregaram o pequeno caixão de Amerie para a Igreja Católica do Sagrado Coração, que rapidamente atingiu a sua capacidade máxima.

Já o funeral de Maite Rodriguez está agendado para o final do dia de hoje, numa das casas funerárias de Uvalde, no Texas.

As duas alunas de 10 anos, do quarto ano, estão entre as 19 crianças mortas por Salvador Ramos, atirador de 18 anos que invadiu uma sala de aula em 24 de maio e começou a disparar uma arma semiautomática.

As cerimónias fúnebres - que antecedem o funeral - de uma das professoras, Irma Garcia, de 48 anos, também começaram esta terça-feira, assim como das crianças Nevaeh Bravo e José Flores Jr.

PUB

Amerie adorava roxo e os pais e dois irmãos honraram os gostos e usaram camisolas roxas adornadas com imagens das vítimas no funeral da menina.

Erika Santiago, mãe de Amerie, descreveu-a como "uma garotinha simpática que sorria muito" e que era "tão humilde e carismática, mas cheia de vida". Erika disse que o filho de 10 anos, Adriel, assistiu horrorizado às primeiras imagens que saíram no noticiário sobre o massacre. "Isso afetou-o muito. Ele disse-me que não queria ir para a escola temendo que isso pudesse acontecer. Ele disse-me: 'Mãe, eu simplesmente não me sinto seguro'", disse.

Os funerais continuarão nas próximas semanas. A filha de 11 anos de Vincent Salazar, Layla, tem o último dos serviços agendados - 16 de junho.

Autoridades locais informaram que os corpos de todas as 21 vítimas foram enviados para autópsias e explicaram que se trata de um padrão para crimes desta dimensão.

"É necessário ter todos os factos. Mesmo que haja um atirador falecido e provavelmente não teremos um julgamento, ainda precisamos ter os factos", disse o juiz de Paz do Condado de Uvalde Eulalio Diaz.

Diaz disse que as autópsias estão completas, mas recusou-se a discutir os resultados preliminares, acrescentando que os relatórios finais levarão de três a quatro meses. Enquanto isso, explicou, simplesmente não há espaço suficiente nas duas funerárias da cidade de Uvalde para manter todos os corpos, sendo que muitos foram enviados para funerárias fora da cidade até que os serviços tenham disponibilidade.

Os investigadores continuam a procurar respostas sobre como a polícia respondeu ao tiroteio e o Departamento de Justiça norte-americano está a analisar as ações de aplicação da lei.

A culpa por um atraso excruciante em travar o atirador - mesmo quando os pais do lado de fora imploravam à polícia para entrar na escola e as crianças em pânico ligavam para o número de emergência - foi atribuída ao chefe de polícia local do distrito escolar, Pete Arredondo, depois que o diretor da polícia estadual disse que Arredondo fez a "decisão errada" de não invadir a sala de aula, acreditando que o atirador estava barricado no edifício e as crianças não corriam risco.

Steven McCraw, chefe do Departamento de Segurança Pública do Texas, disse na sexta-feira que, depois de seguir o atirador no prédio, os agentes esperaram mais de uma hora para invadir a sala de aula.

A revelação levantou novas questões sobre se vidas foram perdidas porque os polícias não agiram mais rápido para parar o atirador, que acabou morto por oficiais táticos da Patrulha de Fronteira.