Funeral de Isabel II: as mensagens subtis dos vestidos de Camila, Kate e Meghan Markle

Como era hábito de Isabel II, as três mulheres mais proeminentes da família real britânica usaram as suas roupas para enviar mensagens subtis no funeral da falecida rainha - e todas elas diferentes umas das outras.

Um funeral de um monarca britânico tem protocolos particularmente rigorosos. O serviço religioso em homenagem à rainha Isabel II, que morreu a 8 de setembro, foi preparado com muita antecedência pela tradição real, militar e da igreja. Nas preparações, incluíram-se as roupas.

Três dos quatro filhos da rainha usaram uniformes militares, o esperado para membros da realeza que trabalham com títulos militares. Também o príncipe William usou o mesmo uniforme. Por sua vez, o príncipe Harry, que abdicou do seu estatuto real em 2020, e o príncipe André, que foi destituído dos seus títulos militares no início do ano devido ao seu envolvimento em escândalos relacionados com abusos sexuais de menores, foram exceções e vestiram fatos. Harry e André foram, porém, autorizados a usar uniformes militares durante as vigílias dos filhos e netos de Isabel II junto ao caixão da rainha em Londres.

Ainda assim, encontrar formas subtis de comunicar através da roupa é uma habilidade e uma tradição real: a própria rainha Isabel II era conhecida por enviar mensagens de apoio e carinho, além de afirmar o seu próprio poder, através das roupas que usava em público. E, segundo o "The Washington Post", as três mulheres mais proeminentes da família real britânica usaram a mesma estratégia esta segunda-feira.

Kate Middleton

A princesa de Gales, Kate, mulher do príncipe William, usou um vestido estilo blazer preto trespassado com pregas, cintura estreita e decote em V moderadamente profundo. A peça é uma versão em preto do vestido Alexander McQueen que usou no início do ano num evento do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, em que a monarca celebrou 70 anos de reinado.

Kate vestiu uma versão preta do vestido usado num evento do Jubileu de Prata da rainha Foto: AFP

Kate combinou o conjunto com um chapéu preto de abas largas, bem como duas seleções da extensa coleção de joias da rainha: um par de brincos de pérolas longos, oferecidos à rainha pelo xeque Salman bin Hamad Al-Khalifa do Bahrein em 1947, e uma gargantilha feita de pérolas que o governo japonês presenteou à realeza e usada pela princesa Diana em 1982.

O conjunto evoca os fatos poderosos e a moda ousada da década de 1980 e indica conforto com os holofotes da atenção pública.

Meghan Markle

Por sua vez, Meghan Markle, duquesa de Sussex e mulher de Harry, escolheu um vestido de gola redonda com uma capa preta subtil, combinando com brincos discretos de diamante e pérola que lhe foram oferecidos pela rainha. O vestido com capa tinha aparência solene e recatada.

Como a cunhada, Meghan usava uma silhueta que já havia usado antes, repetindo o padrão Stella McCartney que usou em azul para o concerto de aniversário da rainha em 2018.

Antes do evento de segunda-feira, tablóides e revistas especularam se Meghan compareceria ao funeral devido ao relacionamento tenso com a família real que descreveu no passado. Segundo o jornal norte-americano, Meghan escolheu um vestido modesto para minimizar as hipóteses de chamar a atenção e ser excluído da narrativa nos média britânicos.

A rainha consorte Camila

Foi Camila, a rainha consorte, que mais se assemelhou a Isabel II no funeral. A mulher do rei Carlos III usou um vestido preto de gola engomada e ligeiramente quadrado com um chapéu pequeno e elegante e um broche no ombro esquerdo: uma combinação de silhueta e acessórios frequentemente associada a Isabel II. Segundo o canal britânico "Metro", o broche pertencia à Rainha Vitória e foi-lhe presenteado pelos netos no Jubileu de Diamante.

Embora Camila tenha estado cercada por marcas registadas de um mundo em mudança, a rainha consorto comunicou que, pelo menos para já, a monarquia como o mundo a conhece perdura.