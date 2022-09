Funeral de Isabel II marcado para 19 de setembro

JN/Agências Hoje às 17:33 Facebook

O funeral de Estado da Rainha Isabel II terá lugar no dia 19 de setembro na Abadia de Westminster, em Londres, onde ficará em câmara ardente durante vários dias para os populares terem oportunidade de prestar homenagem.

De acordo com um comunicado do Palácio de Buckingham, o funeral será às 11 horas de segunda-feira, dia que o rei Carlos III já determinou que será feriado nacional.

Antes do Funeral de Estado, o caixão estará no Salão de Westminster [Westminster Hall] durante quatro dias, para permitir que os súbditos prestem condolências.

O caixão da Rainha encontra-se atualmente no Castelo de Balmoral, onde a monarca de 96 anos morreu na quinta-feira.

Porque a morte ocorreu na Escócia, o caixão fará uma paragem em Edimburgo, para onde será transportado de carro no domingo e depositado inicialmente no Palácio de Holyroodhouse.

Na tarde de segunda-feira, o caixão sairá do pátio do Palácio de Holyroodhouse até à Catedral de Santo Egídio em procissão acompanhada pelo Rei Carlos III e outros membros da família real, que ficarão também para uma missa.

O caixão ficará então em câmara ardente, aberta à população, até sair na tarde de terça-feira em direção a Londres, transportado por avião, para o Palácio de Buckingham.

Na tarde de quarta-feira, o caixão será transportado em procissão num Carro de Artilharia da Tropa Real do Rei do Palácio de Buckingham até ao Palácio de Westminster, onde ficará em repouso até à manhã do Funeral do Estado.