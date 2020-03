Funeral foi o maior foco de coronavírus em Espanha com mais de 60 infetados

JN Hoje às 11:33 Facebook

Um funeral realizado em Vitória, Espanha, há cerca de duas semanas, foi o maior foco de contágio do novo coronavírus naquele país: mais de 60 pessoas foram infetadas. Número representa quase um quinto do total de casos registados em Espanha.

Os casos foram confirmados por fontes das comunidades autónomas do País Basco e La Rioja. Entre os infetados, há 38 pessoas que residem nas cidades de Haro e Casalarreina, de La Rioja, e pelo menos outras 25 que vivem na província de Alava, no País Basco.

Os mais de 60 casos de infeção no funeral representam quase um quinto dos 376 casos registados até ao momento em Espanha.De acordo com o jornal espanhol "El País", as autoridades confirmaram que o surto está na origem de vários casos de contágio de trabalhadores do hospital de Txagorritxu, em Vitória. Este centro hospitalar e o de Santiago, também na capital basca, tiveram casos de outro surto que afetou pelo menos cinco trabalhadores. Ambos têm uma centena de profissionais em quarentena.

Segundo dados do Ministério da Saúde espanhol, o surto do novo coronavírus colocou La Rioja como a comunidade de Espanha com maior incidência de Covid-19, com uma taxa de 12,5 casos por 100 mil habitantes. A de Madrid, a mais afetada em casos de infeção, com 137, chega a 2,05. Depois do foco de contágio no funeral, o País Basco tornou-se a terceira comunidade mais afetada, com uma taxa de 2,04 casos por 100 mil habitantes.

As investigações ao caso do funeral em Vitória não concluíram ainda se o episódio foi causado por uma única pessoa infetada ou mais, embora os primeiros dados apontem para uma pessoa presente no funeral que está internada desde domingo num hospital de Miranda de Ebro.