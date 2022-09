Funerária torna-se centro das atenções nas cerimónias de despedida da rainha

Inês Inteiro Hoje às 12:49 Facebook

Uma publicidade inoportuna no carro funerário onde é transportada a rainha Isabel II voltou momentaneamente as atenções para a agência funerária, quando milhares de pessoas foram procurar a filial responsável pelo transporte da falecida monarca.

O Gabinete do Lord Chamberlain, departamento da Casa Real britânica encarregado do cumprimento dos protocolos e condutas reais, encarregou a funerária William Purves pelo transporte do corpo da monarca durante a lenta viagem de seis horas entre Balmoral e Edimburgo.

Um autocolante no vidro com o nome da respetiva funerária causou uma falha no site da William Purves, depois de milhares de pessoas se apressarem a conhecer a empresa.

Quando o site voltou ao seu funcionamento normal podia ler-se em nota: "Quando confiamos em William Purves, podemos esperar os mais altos padrões de profissionalismo, cuidado compassivo e um serviço verdadeiramente distinto."

A inadequada "publicidade" despertou a atenção de todos os que saíram à rua para se despedir da antiga monarca, durante o cortejo de cerca de 280 quilómetros que percorreu Aberdeenshire, Aberdeen, Angus e Tayside até chegar a Edimburgo, naquela que é a sua "viagem final" de Balmoral, onde a mesma passou férias ao longo da sua vida.

O anúncio na janela foi retirado antes do carro fúnebre chegar à capital escocesa. O agente funerário disse que aproveitou a "primeira oportunidade" que encontrou para retirar os olhos da agência e voltar a atenção para a falecida rainha.

A monarca, que celebrou recentemente os seus 70 de poder, será sepultada ao lado do seu companheiro de vida, o príncipe Filipe, na segunda-feira, 19 de setembro, às 11 da manhã na Abadia de Westminster, segundo anunciou o rei Carlos III.