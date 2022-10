Furacão Ian causou 107 mortos à passagem pelos EUA

JN/Agências Hoje às 08:25 Facebook

Pelo menos 107 pessoas morreram nos Estados Unidos, na sequência da passagem do furacão Ian pelo sudeste do país, no final do mês de setembro, de acordo com o último balanço das autoridades locais.

Só no estado da Florida (sudeste), o mais duramente atingido, as autoridades registaram 102 mortos, enquanto na Carolina do Norte (sudeste) foram contabilizados cinco óbitos.

O balanço anterior registava 75 mortos.

As autoridades norte-americanas estimam que serão necessários meses e pelo menos 50 mil milhões de dólares (51,5 mil milhões de euros) para reconstruir as áreas costeiras destruídas na Florida.

Em 2005, o furacão Katrina devastou o estado de Luisiana (sul), causando 1.800 mortos.