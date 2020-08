Furacão que ameaça provocar inundações "catastróficas" atinge costa dos EUA

JN/Agências Hoje às 08:29 Facebook

O furacão Laura, de categoria 4, num máximo de 5, atingiu a costa do estado norte-americano do Louisiana, com ventos máximos sustentados até 240 quilómetros por hora, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

À 1 hora (7 em Portugal continental), o furacão, que ameaça provocar inundações "catastróficas", de acordo com o NHC, atingiu a costa perto da cidade de Cameron.

As autoridades já ordenaram a evacuação da área de Lake Charles na terça-feira, onde vivem cerca de 200 mil pessoas.

O Laura, que já matou 21 pessoas no Haiti e outras quatro aquando da passagem pela República Dominicana, ameaça agora o Louisiana e o leste do Texas.

Os meteorologistas previram, no entanto, um "enfraquecimento rápido" da tempestade, agora que o furacão atingiu o continente.

Ainda assim, esperava-se que o Laura causasse inundações generalizadas em estados distantes da costa, tendo sido emitidos alertas para grande parte do Arkansas.

Segundo as previsões, o furacão pode mesmo voltar a ser uma tempestade tropical assim que atingir o Oceano Atlântico, potencialmente ameaçando o Nordeste.

Os meteorologistas disseram que fortes chuvas podem atingir até sexta-feira partes do Missouri, Tennessee e Kentucky.