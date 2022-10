Furacão Roslyn avança junto à costa do Pacífico

JN/Agências Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O furacão Roslyn de categoria 4 avança em paralelo às costas dos estados mexicanos de Michoacán, Colima, Jalisco e Nayarit, na costa do oceano Pacífico.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) do México, citado pela agência Efe, o furacão Roslyn aumentou de intensidade nas últimas horas, atingindo a categoria 4 na escala Saffir-Simpson e produziu "chuvas intensas e torrenciais no ocidente do país, as quais podem provocar deslizes de terras e inundações em zonas baixas".

Prevê-se que durante a madrugada e primeiras horas de domingo o extremo direito do furacão chegue muito perto da costa norte de Jalisco, provocando chuvas torrenciais no ocidente desse estado.

PUB

De acordo com o Centro de Furacões dos Estados Unidos da América (EUA), o Roslyn já atingiu 215 quilómetros por hora e admite-se que a velocidade dos ventos possa aumentar, avançou a agência Associated Press.

As autoridades do estado de Nayarit esperam que o furacão atinja terra no domingo, junto à vila piscatória de San Blas, a 150 quilómetros norte de Puerto Vallarta.

Já o governador de Jalisco, Enrique Alfaro, disse na rede social Twitter que as escolas estariam hoje encerradas, apelando às pessoas para evitarem atividades turísticas nas praias e montanhas da região durante o fim de semana.

Até agora, na temporada de 2022 no México já se formaram no oceano Pacífico os ciclones Agatha, Blas, Célia, Darby, Estelle, Frank, Georgete, Howard, Ivete, Javier, Kay, Lester, Madeline, Newton, Orlene e Paine.

Os furacões Agatha, Darby, Kay e Orlene atingiram a categoria 2.

Em maio, as autoridades mexicanas previram a formação de até 40 ciclones com nome atribuído em 2022, o que classificaram como uma "temporada ativa", e estimaram que do total de ciclones tropicais gerados pelo menos cinco atingissem o país.

A categoria 4 é a segunda mais grave numa escala de 5, na qual os furacões atingem velocidades entre os 211 e os 249 quilómetros por hora.