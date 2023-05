G7 reafirma compromisso de pressionar Rússia e apoiar Ucrânia

JN/Agências Hoje às 09:22 Facebook

Os ministros das Finanças do G7 reiteraram, este sábado, o "firme compromisso" de apoiar economicamente a Ucrânia e continuar a aplicar sanções à Rússia, segundo a declaração final da reunião de três dias em Niigata, no Japão.

O G7, grupo dos países mais industrializados do mundo, "vai continuar a dar resposta às necessidades de financiamento de curto prazo da Ucrânia", bem como apoiar "os esforços conjuntos para reparar as suas infraestruturas críticas" e ajudar os países vizinhos afetados pelo fluxo de refugiados, referiu a declaração conjunta adotada no final da reunião dos ministros das Finanças, em Niigata, na costa oeste nipónica.

O texto também sublinha a "vontade inabalável" do G7 de impor sanções e outras medidas à Rússia "para minar a sua capacidade de conduzir a guerra" e "contrariar qualquer tentativa de contornar" estas ações restritivas.