G7 vai dar mil milhões de vacinas a países mais pobres

JN/Agências Hoje às 13:22, atualizado às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O grupo de países do G7 planeia dar mil milhões de doses de vacinas contra a covid-19 durante o próximo ano, e trabalhar com o setor privado, o G20 e outros países para aumentar a contribuição nos próximos meses.

O G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) propôs-se a atingir a meta de doar mil milhões de doses até ao próximo ano, com os Estados Unidos a prometerem 500 milhões e o Reino Unido outros 100 milhões. A iniciativa consta de uma versão quase finalizada do comunicado da cimeira do grupo dos sete países mais industrializados do mundo, que decorre na Cornualha, Reino Unido, e que foi obtida pela agência Reuters.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestou satisfação por os países do G7 terem seguido a "liderança" da União Europeia e aceitado acelerar a produção e distribuição mundial de vacinas anti-covid-19. "A prioridade era garantir que podemos satisfazer a procura de vacinas e aqui a UE assumiu a liderança. Parceiros juntaram-se agora a nós para acelerar a produção e distribuição de vacinas em todo o mundo", declarou no último dia da cimeira.

A UE considera-se a "farmácia do mundo" tendo em conta que exportou quase metade das 700 milhões de doses produzidas no seu espaço desde dezembro para mais de 90 países, ao contrário de outros grandes produtores como os EUA e Reino Unido.

Guterres criticou meta dos mil milhões

A meta dos mil milhões de doses ao longo do próximo ano já tinha sido apontada e considerada insuficiente por várias organizações não-governamentais, e também pelo secretário-geral da ONU. António Guterres apelou a um plano para duplicar a capacidade de produção mundial das vacinas: "Para derrotar o vírus e poder impulsionar as nossas armas contra o vírus, e a mais importante dessas armas é a vacinação, (...) precisamos de agir com lógica, com sentido de urgência e com as prioridades de uma economia de guerra."

À margem da cimeira do G7, que termina este domingo, a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, defendeu, este domingo, que os países ricos e as empresas farmacêuticas devem pagar os programas de vacinação contra a covid-19 nos países em desenvolvimento. A responsável, que falou por videoconferência no plenário do encontro no sábado e vai voltar a intervir hoje, manifestou-se "impressionada" com a seriedade com que os dirigentes do G7 "têm abordado a questão de acabar com a pandemia em todo o mundo".

PUB

Os líderes de algumas das democracias mais desenvolvidas do planeta expressaram "um claro reconhecimento" de que ajudar os países em desenvolvimento a combater o coronavírus "não é apenas um imperativo moral, mas um passo necessário para que a recuperação económica seja duradoura", disse numa conferência de imprensa. "Por isso, temos de assegurar que o mundo faça os países ricos e as empresas pagarem", frisou a economista búlgara, sublinhando como urgente a doação de "vacinas excedentárias" aos países mais pobres.

Ao mesmo tempo, destacou Georgieva, é fundamental começar a trabalhar para "aumentar a capacidade de produção" de vacinas nos países em desenvolvimento. Se grandes áreas do planeta ficarem sem imunização, novas variantes do vírus podem espalhar-se em várias partes do mundo, o que comprometeria os programas de vacinação mais avançados e exigirá a fabricação de novos fármacos focados nessas mutações, alertou.

Nesse aspeto, concordou com o presidente do Banco Mundial, David Malpass, que também falou aos jornalistas antes da sua participação na sessão de hoje do G7. "Os esforços de vacinação terão que continuar até tarde em 2022, e possivelmente depois, então há uma necessidade de aumentar a capacidade de fabrico", disse o economista norte-americano.

"Também é muito importante que a investigação e o desenvolvimento continuem, porque as variantes do vírus serão um problema em 2022", alertou ao mesmo tempo, mostrando algumas reservas à suspensão das patentes defendidas por alguns países e organizações.

Malpass explicou que um dos programas em que o Banco Mundial está a trabalhar é a criação de um banco de dados que facilite a doação de vacinas para países em desenvolvimento. "Devemos ser capazes de vincular a produção excedentária aos países que podem usar aquele tipo específico de vacina a tempo, antes de perderem a validade. Esse é um dos grandes desafios", salientou.