Carlos III presidiu pela primeira vez ao desfile que assinala aniversário do monarca

O rei Carlos III presidiu, este sábado, pela primeira vez, ao tradicional desfile anual da Guarda Real, o "trooping the colour", que celebra o aniversário do chefe de Estado do Reino Unido.

Embora o aniversário de Carlos III seja apenas a 14 de novembro, o terceiro domingo de junho é tradicionalmente reservado para esta celebração, para aproveitar o bom tempo que se faz sentir na capital britânica.

Vestido com o uniforme vermelho de cerimónia, Carlos III, de 74 anos, deixou o Palácio de Buckingham, residência da família real, a cavalo, seguido, também a cavalo, pelo seu filho mais velho, o príncipe de Gales, herdeiro da coroa britânica, William, e pelos príncipes Ana e Eduardo, irmãos do soberano.

Atrás, seguiu o coche com a rainha Camila, envergando o uniforme vermelho de coronel dos Granadeiros, a princesa de Gales, Catarina, vestindo de verde, a cor da Guarda Irlandesa, da qual é coronel, e os três filhos dos príncipes de Gales, George, Charlotte e Louis.

Milhares de pessoas assistiram ao cortejo real, acompanhado por guardas montados a cavalo, que desceu o The Mall, enfeitado com bandeiras britânicas, até ao campo de desfiles da Royal Horse Guards, onde Carlos III saudou os guardas reunidos antes de se ouvir o hino "God Save the King".

O "trooping the colour" é um desfile colorido que remonta ao reinado de Carlos II (1660-1685), como forma de celebrar o aniversário oficial do monarca do Reino Unido, no qual os vários regimentos se apresentam cada um com uma cor diferente.