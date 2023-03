Carlos III visita a Alemanha em primeira viagem ao estrangeiro como rei

JN / AFP 29 Março 2023 às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O rei Carlos III chegou, esta quarta-feira, a Berlim, naquela que é a sua primeira viagem ao estrangeiro como soberano.

O avião pousou no aeroporto internacional de Berlim-Brandeburgo às 13.50 horas (12.50 horas em Portugal continental). O bairro do Bundestag (Parlamento federal) e os arredores do Portão de Brandemburgo, incluindo a famosa avenida Unter den Linden, foram enfeitados com bandeiras britânicas para receber o monarca e a rainha consorte.

O casal foi recebido pelo presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e sua mulher. Steinmeier considerou a visita um "importante gesto europeu".

Esta será a primeira vez que um convidado de Estado recebe honras militares ao pé do emblemático Portão de Brandemburgo, símbolo da divisão da cidade durante três décadas. O rei vai ser homenageado com um banquete no palácio presidencial.

Na quinta-feira, Carlos III vai reunir-se com o chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, visitar um mercado com a autarca da cidade, fazer um discurso aos deputados e reunir-se com refugiados ucranianos. A viagem do casal real termina na sexta-feira com uma visita a Hamburgo, a segunda maior cidade do país.

Mais de mil polícias foram mobilizados para garantir a segurança. Vários pontos do centro de Berlim foram fechados ao trânsito.

Carlos e a mulher Camilla iam visitar França antes da Alemanha, mas a viagem foi cancelada devido aos protestos contra a reforma da lei das pensões que têm abalado o país.