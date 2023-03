JN 26 Março 2023 às 14:16 Facebook

As luzes foram desligadas, no sábado, em vários países do Mundo durante uma hora, iniciativa que se realiza anualmente para consciencialização para as alterações climáticas. A Hora do Planeta teve início em Sydney, na Austrália, em 2007 e já envolveu mais de 190 países e territórios, e em muitas das principais cidades do mundo apagam-se as luzes em monumentos famosos, como o Coliseu, em Roma, e o Empire State Building, em Nova Iorque.