A árvore que Trump e Macron plantaram desapareceu

A árvore oferecida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, a Donald Trump, durante a visita da última semana aos EUA, desapareceu, depois de ter sido plantada pelos dois nos jardins da Casa Branca.

Num momento simbólico dos laços que ligam a França aos EUA, os dois presidentes plantaram, no jardim da Casa Branca, em Washington, um pequeno carvalho, que tinha sido retirado do local onde decorreu uma das batalhas da I Guerra Mundial em território francês que envolveu tropas norte-americanas. Nesse confronto com tropas alemãs, dois mil americanos morreram.

No Twitter, a acompanhar um vídeo do momento, Macron deixou uma mensagem a assinalar o momento: "Há 100 anos, soldados americanos lutaram em França, em Belleau, para defender a nossa liberdade. Este carvalho (a minha prenda para Donald Trump) vai ser uma recordação, na Casa Branca, destes laços que nos unem".

No entanto, um fotógrafo da agência Reuters fotografou o local, onde agora só se vê um pouco de relva amarelada, mas nem sinal da árvore que serviu para os dois exibirem os dotes de jardinagem perante jornalistas de todo o mundo. Até ao momento, não há uma explicação oficial para o caso.

Segundo o "Huffington Post", a árvore estará em quarentena, já que todas as plantas que dão entrada nos EUA têm de passar por este processo se não tiverem um certificado fitossanitário.

A rádio pública francesa, por seu lado, ouviu um especialista de um site de jardinagem, que explica que os carvalhos têm melhor hipóteses de sobrevivência se foram plantados no outono, pelo que admitem que a árvore terá sido retirada, para voltar a ser plantada depois do verão.