A celebração do Ramadão na Síria em imagens

Os fiéis do Islamismo celebram o mês do Ramadão, o nono do calendário islâmico, praticando o jejum - o quarto dos cinco pilares da religião -, durante o qual devem abster-se de comer e praticar atos sexuais, entre o nascer e o pôr-do-sol de cada dia. O crente deve manter-se concentrado nas orações a Alá, sendo neste mês a frequência à mesquita mais assídua.

Durante a madrugada, antes do sol nascer, há uma pequena refeição ("su-hoor") que substitui o pequeno-almoço e, no fim de cada dia, antes de a noite cair, é dever do muçulmano quebrar o jejum com o "iftar", refeição comunitária que celebra o fim da abstinência.

Percorra a fotogaleria acima para ver imagens de um dia do mês sagrado do Ramadão, na cidade de Azaz, a norte de Alepo, Síria.