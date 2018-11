A chegada da primeira caravana de migrantes à fronteira com os EUA

14 Novembro 2018 às 16:58 Facebook

Twitter

Os primeiros migrantes da caravana proveniente de países da América Central chegaram, esta quarta-feira, à cidade mexicana de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, enquanto o principal contingente continua a mais de dois mil quilómetros da cidade.

Segundo relatos das agências de notícias internacionais, cerca de 350 migrantes chegaram a Tijuana nas últimas horas, tendo alguns tentado passar a vala que separa o México dos Estados Unidos, que reforçaram a segurança e fecharam alguns acessos da fronteira entre Tijuana e San Diego.

O principal contingente da caravana avança em vários grupos pela região noroeste do México, ainda a dois mil quilómetros de Tijuana.

Após um mês de travessia, o principal grupo de migrantes, na sua maioria hondurenhos, partiu, na terça-feira, de Guadalajara e encontra-se dividido pelos Estados de Nayarit e Sinaloa.

"Na segunda-feira chegaram 400, terça-feira mais mil e espera-se que hoje cheguem outros mil", indicou o subsecretário do Governo do Estado mexicano de Sinaloa, Marcos Osuna.

A maioria dos integrantes de uma segunda caravana de hondurenhos continua na Cidade do México, onde, segundo os últimos dados das autoridades, 1200 descansam num complexo desportivo da capital.

Outros dois mil migrantes, maioritariamente provenientes de El Salvador, continuam a avançar pelo estado de Vera Cruz, ainda longe da fronteira.

Há ainda outro grupo de salvadorenhos que inclui 1800 pessoas.

A primeira caravana migrante partiu a 13 de outubro de São Pedro Sula, nas Honduras, e entrou no México a 19 de outubro.

A caravana de migrantes da América Central a caminho da fronteira com os EUA foi um dos temas escolhidos pela campanha republicana às eleições intercalares norte-americanas do passado dia 6. Durante a campanha, Donald Trump, prometeu impedir os migrantes de entrarem no país e enviou cerca de 4800 militares para a fronteira.