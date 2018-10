29 Outubro 2018 às 16:44 Facebook

Veneza é conhecida pelos seus canais, famosos em todo o Mundo. As chuvas e as subidas da maré aumentaram ainda mais o nível de água daquela cidade Italiana, deixando milhares de turistas surpreendidos com o mau tempo. Segundo o "The Washington Post", desde novembro de 2012 que a cidade não registava este nível de água.