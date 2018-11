26 Novembro 2018 às 09:51 Facebook

Twitter

As autoridades norte-americanas fecharam, no domingo, a mais movimentada fronteira do país, junto à cidade de Tijuana, no México, e dispararam gás lacrimogéneo para repelir imigrantes da América Central que tentavam chegar aos Estados Unidos. Entretanto, as autoridades já voltaram a abrir a fronteira.