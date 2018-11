01 Novembro 2018 às 17:21 Facebook

Twitter

O Dia dos Mortos é uma das mais importantes tradições mexicanas. As celebrações começam no dia 31 de outubro e só terminam no dia 2 de novembro. Famílias inteiras juntam-se nos cemitérios, onde jantam e dormem, para celebrar a vida dos familiares e amigos que já morreram.