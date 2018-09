30 Setembro 2018 às 12:27 Facebook

No Brasil, principalmente, e também em Portugal, milhares de pessoas manifestaram-se, sábado, contra Jair Bolsonaro, no dia em que o candidato presidencial de Direita deixou o hospital após um ataque em campanha e regressou às ruas. E valeu quase tudo para fazer passar o slogan #Elenão, do Brasil à Suíça, passando pela América e Portugal.