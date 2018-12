10 Dezembro 2018 às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A estátua em bronze da "Menina sem medo" ("Fearless Girl") foi instalada em março de 2017, em Manhattan, em frente à icónica imagem do touro de Wall Street. Foi retirada do local habitual no mês passado e hoje foi apresentada na nova localização, junto à Bolsa de Nova Iorque.