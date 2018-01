01 Janeiro 2018 às 18:57 Facebook

A primeira noite de 2018 traz um encanto especial com ela: a primeira superlua do ano, batizada como "Lua do Lobo". O fenómeno, que faz com que a lua pareça maior e mais brilhante no céu, resulta de uma coincidência entre a lua cheia e a passagem do planeta por uma posição próxima da Terra. A 31 de janeiro, está prevista uma outra superlua.