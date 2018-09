05 Junho 2018 às 08:44 Facebook

Pelo menos 69 pessoas morreram e 46 ficaram feridas, na sequência da violenta erupção do Vulcão de Fogo, a oeste da Cidade da Guatemala. As autoridades indicaram que mais de 3200 habitantes de povoações da zona foram retirados devido à queda das cinzas, que afetam uma área com perto de 1,7 milhões de pessoas.