Abelhas invadem Times Square em Nova Iorque

Um enxame invadiu a Times Square, em Nova Iorque (EUA), na terça-feira. As abelhas acomodaram-se em cima de um guarda-sol de um carrinho de venda ambulante de cachorros-quentes. A área foi isolada e as abelhas aspiradas.

De acordo com um dos apicultores do Departamento de Polícia de Nova Iorque, Darren Mays, as abelhas estariam à procura de um local mais fresco, devido ao calor que se fazia sentir na região.

As abelhas acabaram por ser aspiradas por outro apicultor, que demorou cerca de 45 minutos a completar o trabalho, tendo a polícia de isolar a zona.

As abelhas foram, depois, levadas para colmeias em Long Island.