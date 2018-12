05 Dezembro 2018 às 09:03 Facebook

O Parque Nacional de Nairobi, no Quénia, que foi estabelecido em 1946, é um dos principais pontos de atração turística daquela cidade. Naturalistas estão preocupados com o avanço do número de casas que condicionam o bem-estar dos animais. Há cada vez mais relatos de animais selvagens que entram na cidade.