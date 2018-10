29 Outubro 2018 às 00:32 Facebook

Os apoiantes de Jair Bolsonaro festejaram a eleição do ex-capitão do Exército para a presidência do Brasil. Com muita polícia na rua, os votantes festejaram com fogo-de-artifício, réplicas de armas e sinais bélicos, em alusão à promessa de liberalizar o porte de arma.