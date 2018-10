30 Outubro 2018 às 09:16 Facebook

Itália está a enfrentar dias complicados, com temperaturas baixas e muita chuva. As tempestades, que desde o fim de semana, assolam o país já fizeram pelo menos oito mortos. Nem Veneza escapa à chuva, com os níveis de maré a atingirem os 156 centímetros acima do mar, o máximo desde 2008. Em Roma, muitas escolas estão encerradas como medida de prevenção.