A agência de notícias Reuters elegeu, há dias, as 100 fotos que marcaram o ano de 2018. Entre as imagens selecionadas, há uma em que aparece um português, ainda que de costas... É o árbitro Carlos Ramos, que foi alvo de um momento de grande tensão durante o torneio do Grand Slam de ténis, na final do US Open, em setembro, por parte da norte-americana Serena Williams, que saiu derrotada pela japonesa Naomi Osaka.