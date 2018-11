15 Novembro 2018 às 09:40 Facebook

No Egito, Haj Omar Abulhassan utiliza a picada de abelhas para ajudar os pacientes que todos os dias lhe batem à porta com queixas de saúde. Depois de ter lido sobre os benefícios da picada deste inseto no Corão, o homem decidiu aplicar o veneno nas suas terapias. Haj Omar Abulhassan acredita que problemas como o reumatismo podem ser curados com esta técnica.