O último adeus a George H. W. Bush em imagens

As cerimónias fúnebres do ex-presidente norte-americano George H.W. Bush, que morreu na sexta-feira, aos 94 anos, decorreram esta quarta-feira no Capitólio dos EUA, em Washington. Foram várias as personalidades políticas, democratas e republicanas, a marcar presença no funeral.

Trump saudou Obama, mas não Hillary

O presidente dos EUA e o seu antecessor, Barack Obama, apertaram as mãos no início do funeral de George H.W. Bush, o que não aconteceu entre Trump e o casal Clinton.

O aperto de mão entre Trump e Obama aconteceu pela primeira vez desde a transferência de poder, em 20 de janeiro de 2017.

Na primeira fila do funeral do ex-presidente Bush (1989-1993), estavam os ex-presidentes democratas Barack Obama, Bill Clinton e Jimmy Carter, juntamente com as respetivas mulheres, Michelle, Hillary e Rosalynn.