A escola de samba Beija-Flor é a campeã do carnaval deste ano do Rio de Janeiro. No desfile desta terça-feira, a escola fez um paralelismo entre o romance "Frankenstein" e as mazelas sociais de um "Brasil monstruoso", marcado por corrupção, desigualdade e várias formas de violência. A Beija-Flor soma agora 14 títulos, só ficando atrás da Portela e da Mangueira no total de vitórias.