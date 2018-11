As imagens mais divertidas do Mundo animal em 2018

23 Novembro 2018 às 12:11 Facebook

As imagens mais divertidas do Mundo animal já foram reveladas. A iniciativa desenvolvida pela "The Comedy Wildlife" junta fotos de vários fotógrafos de diversos países. A fotografia que venceu o primeiro prémio é de Mary McGowan e apresenta um esquilo "apanhado no ato". Mas há mais. Ursos fotógrafos, macacos a lutar e lagartos a dançar.

A competição tem ainda uma vertente solidária, que decorre com o apoio da Born Free Foundation, uma organização que trabalha com o objetivo de preservar a vida animal.

Paralelamente ao concurso, foi ainda lançado um livro, que junta grande parte das fotos enviadas para a competição, e que já se encontra à venda.