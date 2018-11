12 Novembro 2018 às 19:44 Facebook

Militares dos Estados Unidos instalaram, no fim de semana, cercas de arame farpado para impedirem a passagem de migrantes da América Central através da fronteira norte-americana com o México, em Tijuana. Os serviços alfandegários e de proteção de fronteiras informaram que as tropas vão permanecer na fronteira Califórnia-México até meados de dezembro, como parte da operação para responder às caravanas de migrantes.