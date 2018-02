Os retratos oficiais do casal Obama que fogem à norma

12 Fevereiro 2018 às 18:00 Facebook

Os retratos oficiais do ex-presidente e da ex-primeira-dama norte-americanos foram revelados, esta segunda-feira, no museu National Portrait Gallery, em Washington, onde estão exibidas as figuras da maior parte dos antigos líderes da Casa Branca. Apesar de seguirem a tradição, os retratos do casal Obama são tudo menos convencionais.

Barack é retratado sentado numa cadeira de madeira que flutua num fundo de folhagens e flores densas, que não ofusca a aliança de casamento pintada na mão esquerda do ex-presidente. Na tela de Michelle, a ex-primeira-dama surge sobre um fundo azul claro, com um vestido maioritariamente preto e branco com formas geométricas, enquanto pousa o queixo sobre a mão direita.

Ambos os artistas plásticos que assinaram as obras são afro-americanos e foram escolhidos pelo próprio casal Obama, que ficou emocionado e orgulhoso das pinturas. O retrato do 44.º presidente dos EUA foi pintado por Kehinde Wiley, residente em Brooklyn e conhecido pelas obras de cores vibrantes e grandes dimensões. O retrato da ex-primeira-dama foi criado pela artista Amy Sherald, residente em Baltimore e vencedora do primeiro prémio do Portrait Gallery's 2016 Outwin Boochever Portrait Competition.

Segundo a CNN, Kehinde Wiley e Amy Sherald são os primeiros artistas afro-americanos a entrarem na galeria, pertencente ao grupo de museus do Instituto Smithsonian

A cerimónia de apresentação dos retratos oficiais - que estarão disponíveis ao público a partir de terça-feira - contou com a presença de várias personalidades conhecidas do público como o realizador Steven Spielberg e o ator Tom Hanks.