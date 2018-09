Ataque em desfile militar faz oito mortos no Irão

22 Setembro 2018 às 10:41 Facebook

Pelo menos oito militares morreram e 20 outras pessoas ficaram feridas, este sábado, na sequência de um ataque durante um desfile militar em Ahvaz, sudoeste do Irão.

"Oito ou nove militares foram mortos no ataque e 20 outras pessoas ficaram feridas. Os feridos estão em estado crítico", disse o vice-governador daquela província do Khuzistão., Ali-Hossein Hosseinzadeh, que não precisou se os militares mortos eram do exército ou da Guarda Revolucionária Iraniana, a guarda ideológica do Irão.

"Os terroristas erram quatro. Dois foram mortos, os outros dois foram detidos", disse ainda.

Segundo a agência semioficial Isna, os homens armados que realizaram o ataque estarão ligados a um grupo separatista árabe, enquanto a televisão estatal descreveu os atacantes como "Takifiri", um termo antes usado para descrever o grupo extremista Estado Islâmico.

O atentado, que ainda não foi reivindicado, ocorreu pelas 09:00 (06:30 em Lisboa) em Ahvaz, capital da província do Khuzistão, num dia em que o Irãoassinala a Semana da Sagrada Defesa, que comemora a guerra entre o Irão e o Iraque (1980-1988).

Inicialmente, a agência oficial Irna noticiou que "vários civis" tinham sido mortos, sem adiantar números.