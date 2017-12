Ativista em topless tentou retirar Jesus do presépio do Vaticano

25 Dezembro 2017 às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma ativista em topless do grupo feminista Femen tentou esta segunda-feira retirar a estátua do menino Jesus do presépio do Vaticano, na Praça de São Pedro, mas foi impedida pela polícia.

Um fotógrafo da agência Reuters que assistiu à "perseguição" disse que a ativista saltou as barreiras de segurança e correu velozmente em direção ao presépio a gritar "Deus é uma mulher".

O mesmo "solgan" estava pintado nas suas costas.

Um polícia do Vaticano conseguiu impedi-la de agarrar a estátua do menino Jesus e deteve a mulher.

O incidente aconteceu duas horas antes de o Papa Francisco fazer a tradicional mensagem de Natal na Praça de São Pedro e a bênção "urbi et orbi" ("à cidade [de Roma] e ao mundo") perante cerca de 50 mil fiéis.

A ativista foi identificada como Alisa Vinogradova.