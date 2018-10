Atriz porno que terá feito sexo com Trump é estrela no salão erótico de Berlim

11 Outubro 2018 às 11:51 Facebook

Stormy Daniels, a atriz pornográfica que garante ter feito sexo com Donald Trump quando este já era casado com Melania, em 2006, foi esta quinta-feira a estrela da abertura do Salão Erótico Venus, em Berlim, na Alemanha.

Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, garantiu que teve uma relação sexual com Trump em 2006 e recorreu ao tribunal para procurar invalidar o acordo de confidencialidade que a impede de o discutir em público.

Daniels prontificou-se a devolver os 130 mil dólares que recebeu com o acordo e argumentou que este é inválido, porque foi assinado apenas por si e Cohen, advogado do presidente norte-americano, e não por Trump.

O slão erótico Venus conta com participantes de cerca de 40 países e espera-se que cerca de 30 mil pessoas passem por lá, até ao próximo domingo.