Lado a lado, na Baía de Guantánamo, em Cuba, vive-se um contraste de culturas. De um lado, uma das prisões mais polémicas do mundo, onde estão militares norte-americanos de uniforme e suspeitos de terrorismo. Do outro, população cubana, com crianças, escolas e jogos de dominó. Este é um portefólio do fotojornalista da Reuters Carlos Barria, que mostra o que aproxima e distingue as duas comunidades.