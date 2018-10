Brasileiros fazem longas filas para votar

07 Outubro 2018 às 12:47 Facebook

Os brasileiros estão este domingo a escolher o próximo presidente, que vai suceder a Michel Temer. No Rio de Janeiro e em São Paulo há longas filas para votar.

Um total de 147,3 milhões de brasileiros são chamados este domingo a votar nas eleições para o cargo de presidente mas também de representantes no parlamento (Câmara dos Deputados e Senado) e nos governos regionais.

As urnas abriram às 08 horas (12 horas em Portugal continental) e têm encerramento previsto para as 17 horas de cada fuso horário. As últimas urnas eletrónicas a fechar serão no Estado do Acre, pelas 21 horas em Portugal continental.

Brasileiros na Alemanha viajam várias horas para poder votar