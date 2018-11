03 Novembro 2018 às 16:10 Facebook

Twitter

Vários animais foram levados pelos donos, este sábado, a um serviço religioso, no exterior da Basílica dos Santos Pedro e Paulo, em Saint-Hubert, na Bélgica. No fim da cerimónia, o padre belga Philippe Goosse benzeu os cães, gatos e aves que lhe puseram à frente. Veja as imagens.