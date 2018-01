Cheias em Paris com rio Sena a subir até seis metros

27 Janeiro 2018 às 21:06 Facebook

Twitter

Há restaurantes submersos, os cruzeiros turísticos pela capital foram cancelados, há estradas e parques encerrados por precaução e caves de museus ameaçadas pelo elevado nível das águas das cheias.

As autoridades avisaram residentes de alguns bairros parisienses para salvaguardarem bens de valor e centenas de pessoas deixaram as suas casas.

O pico de seis metros de altura esperado no domingo aproxima-se dos 6,1 metros registados em 2016. O recorde está em 1910, quando as águas do Sena subiram 8,6 metros.