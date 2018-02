Coreia do Norte celebra aniversário com mostra de poderio militar

09 Fevereiro 2018 às 11:04 Facebook

Twitter

A Coreia do Norte celebrou, quinta-feira, o 70.º aniversário da fundação das suas forças armadas com um desfile militar em Pyongyang, um dia antes da abertura na Coreia do Sul dos Jogos Olímpicos de Inverno.

"O Governo sul-coreano tem conhecimento de que o desfile militar começou em Pyongyang antes do meio-dia" (04:30 em Lisboa), disse uma fonte da Defesa, em Seul.

Mais de dez mil tropas treinaram para se apresentar na parada e residentes praticaram em praças de Pyongyang com ramos de flores em plástico que serviram para formar 'slogans' durante o desfile.

De acordo com um responsável do Governo sul-coreano, dezenas de milhares de pessoas participaram ou assistiram à parada, esta manhã, na capital norte-coreana.

Ao contrário do que tem acontecido em outras ocasiões e eventos semelhantes, os 'media' internacionais não tiveram acesso à parada, na praça Kim Il-sung, e a televisão estatal KCTV não fez a transmissão em direto do desfile, que percorreu as principais ruas da capital norte-coreana. O desfile realizou-se num dos momentos de maior aproximação entre as duas Coreias.

No mês passado, a Coreia do Norte anunciou que ia comemorar o dia das forças armadas a 8 de fevereiro, véspera da abertura dos Jogos Olímpicos de PyeongChang, o que causou algum mal-estar em Seul por receios de que o desfile pudesse ensombrar os acordos alcançados para a participação do Norte no evento desportivo.

O último desfile militar realizado na Coreia do Norte foi a 15 de abril último, por ocasião do 105.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, também dia do país.