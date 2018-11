26 Novembro 2018 às 15:34 Facebook

Twitter

A Crimeia está novamente a centrar as atenções de todo o Mundo, depois de no domingo as forças russas terem capturado três navios ucranianos. A tensão entre os dois países voltou a crescer e em algumas zonas da Ucrânia há crianças que se preparam para um eventual conflito. Em Kiev, a noite ficou marcada por protestos junto à embaixada russa no país, numa altura em que os movimentos nacionalistas ganham força.