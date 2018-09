Crianças na terra da guerra. As imagens que não devíamos ver

06 Setembro 2018 às 15:25 Facebook

Famílias de civis em Idlib, na Síria, fazem o que podem para se prepararem para o pior. Ninguém é poupado. Adultos e crianças aprenderam a viver assim, em terror permanente, rodeados de destruição.

Nestas imagens da agência Reuters, vemos Hudhayfa al-Shahad a improvisar máscaras de gás com um saco de plástico e um copo de papel com algodão e carvão.

"Preparamo-nos com o pouco que temos: máscaras pequenas e primitivas para colocarmos na bocas dos nossos filhos, no caso que um ataque com químicos", explicou Shahad, de 20 anos.

Shahad vive em Idlib com a mulher, que está grávida, os três filhos, e mais 15 pessoas. Todos na mesma casa.

O irmão, Ahmed Abdulkarim al-Shahad, construtor civil de 35 anos, mostra a gruta que tem vindo a a escavar desde 2012. Armazenam a comida possível naquele bunker. Pickles, muitos pickles, mais algumas conservas e uma melancia. Não há mais.

"Se fugirmos em direção à fronteira com a Turquia, os bombardeamentos matam-nos. Não há nenhum lugar para estar além de Idlib".